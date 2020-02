Allo SpazioBunker di Sassari verrà proiettato il documentario “The wash-la lavatrice” di Tomaso Mannoni

Venerdì 21 febbraio, alle ore 20.30, allo SpazioBunker di Sassari (via Porcellana 17/A), verrà proiettato il documentario “The wash – la lavatrice” di Tomaso Mannoni (finalista nella cinquina dei Nastri d’Argento 2019) e verrà presentato il dossier del movimento “A foras contra s’ocupatzione militare de sa Sardigna” sul poligono militare di Capo Teulada creato nella seconda metà degli anni ’50 quando si verificarono i primi espropri e le conseguenti migrazioni dei teuladini.



L’incontro sarà l’occasione per discutere, alla presenza del regista e delle/degli attivisti del gruppo “Assemblea contro la guerra – Sassari e il Nord Sardegna si mobilitano”, dei danni ambientali e sociali e delle ricadute sulla salute e sull’economia della popolazione, causate dal poligono militare di Capo Teulada e dalle servitù militari sarde, dove viene sperimentata la guerra da esportare nei paesi del medio oriente o in via di sviluppo.



Quello in programma è il secondo appuntamento di una serie di iniziative che verranno proposte nelle prossime settimane in diversi spazi e circoli di Sassari dal gruppo “Assemblea contro la guerra – Sassari e il Nord Sardegna si mobilitano”, composto da associazioni, movimenti, attiviste/i, cittadine/i, con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e le istituzioni contro la guerra e contro l’occupazione delle servitù militari sarde (basi, poligoni, aereoporti, porti, fabbriche di morte) e a favore di una Sardegna terra di pace, accoglienza, salute e lavoro.

Per info14marzocontrolaguerra@gmail.com