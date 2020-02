Air Italy: solidarietà della Lega Olbia ai dipendenti della compagnia

La notizia della liquidazione in bonis della compagnia aerea Air Italy, annunciata dai soci martedì 11 Febbraio, ha riempito in questi ultimi giorni le pagine di tutti i quotidiani locali, regionali e nazionali coinvolgendo la politica direttamente e indirettamente ad ogni suo livello.

Il coordinamento cittadino Lega Olbia, tramite una nota stampa, esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori “Abbiamo seguito l’avvicendarsi elle notizie in merito alla vicenda Air Italy con grande preoccupazione e tristezza, non solo per le sorti di una compagnia che per tanti anni abbiamo sentito “nostra” ma anche e soprattutto per la sorte dei dipendenti e rispettive famiglie.” Afferma la coordinatrice cittadina, Paola Flauto “È un duro colpo per l’indotto economico della nostra città e di tutto il territorio, per questo abbiamo immediatamente chiesto ai nostri rappresentanti in Regione di fare il possibile per tutelare la sorte di tutti i lavoratori coinvolti, catapultati in questo triste limbo di incertezze, e intercedere con il Governo affinché sia incisivo e concreto in questo difficile momento. Ci auguriamo che la situazione possa evolvere per il meglio in tempi brevi anche in vista della stagione turistica ormai alle porte.” Conclude la Flauto