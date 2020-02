Eventi

ACLI di Iglesias: il 29 febbraio, un incontro per parlare dei disturbi alimentari

L’incontro, gratuito e tenuto da professionisti di settore, è previsto per il prossimo sabato 29 febbraio nel circolo delle ACLI di Iglesias di via Crocifisso 90 con inizio fissato per le ore 17.

Un focus sui disturbi del comportamento alimentare, sia dal punto di vista nutrizionale sia psicologico. Sabato 29 febbraio, nel circolo ACLI di via Crocifisso 90 a partire dalle 17, è previsto un seminario di sensibilizzazione che avrà come argomento principale disturbi quali l’anoressia, la bulimia, il Binge Eating Disorder (BAD), detto anche disturbo da alimentazione incontrollata, e la sindrome da alimentazione notturna, in inglese Night Eating Syndrome (NES). L’incontro è organizzato dalle ACLI Cagliari in collaborazione con il circolo ACLI di Iglesias e con l’associazione sportiva dilettantistica Blue Sardinia. Il seminario è gratuito. Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile contattare il Circolo ACLI di Iglesias: telefonando allo 0781 874641

o scrivendo a circoloacliglesias@gmail.com