Oristano si prepara ad ospitare un intenso fine settimana sportivo

A consegnare ufficialmente la Bandiera azzurra alle istituzioni comunali sarà il campione olimpico e due volte campione del mondo Maurizio Damilano.

Bandiera Azzurra è un riconoscimento assegnato annualmente ai comuni italiani che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, nonché della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita. Oristano è la prima città scelta per il 2020.

I due importanti appuntamenti saranno presentati domani in conferenza stampa dallo stesso Maurizio Damilano, dal Sindaco Andrea Lutzu, dall’Assessore allo Sport Maria Bonaria Zedda e dal Presidente del comitato organizzatore della Mezza Maratona Pasquale Maviglia.

Assieme a loro prenderanno la parola anche Mauro Gabrielli e Giuseppe Stara della Società Sportiva Dinamica Sardegna, il Presidente FIDAL Regionale Sergio Lai. Infine, chiuderanno la conferenza Salvatore Lotta di L’Orto di Eleonora e Marco Mereu di EYE Sport.

La conferenza stampa si terrà venerdì 28 febbraio, alle 11, nella Sala Giunta del Comune di Oristano (Palazzo Campus Colonna).