A Cagliari l’ inaugurazione della libreria “Il Bastione”

Giovedì 13 febbraio, alle ore 18, Il Bastione, la storica libreria di Cagliari, si rinnova e riapre i battenti dopo una breve pausa. All’ombra del monumento di Saint Remy, nuova gestione e spirito tradizionale, quello di una libreria che è nata indipendente e indipendente rinasce. Giovedì i librai incontreranno i lettori nel rinnovato spazio di Piazza Costituzione 4 per un brindisi e per parlare delle nuove iniziative legate alla libreria che si prepara ad avviare una stagione di presentazioni di libri e appuntamenti con gli autori.

In un momento sempre più complesso per l’editoria e di chiusura di numerose attività, ecco la scommessa di Maria Luisa Siddi (una giovane libraia ricca di tanta esperienza) e Alessandro Berlucchi (un giovane imprenditore) che hanno deciso di far ripartire un pezzo di storia della città e per farlo puntano sulla loro passione: i libri.

LA STORIA. Per conoscere la storia dell’attuale sede del Bastione bisogna risalire al 1946 quando, dalle ceneri della libreria Il Nuraghe di via Manno 8 inaugurata nel 1923, ma attiva già dall’anno precedente, e distrutta dalle bombe alleate nel 1943, nacque lo spazio di piazza Costituzione. A tenere a battesimo entrambi gli esercizi, l’intellettuale cagliaritano Raimondo Carta Raspi. In quegli spazi ospitò Emilio Lussu, Luigi Crespellani e Giuseppe Dessì, nonché la sede dell’omonimo circolo culturale che condivideva il nome con la sua casa editrice.