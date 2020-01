Tortolì: il giovedì pomeriggio attivo lo sportello gratuito di mediazione familiare

Il comune di Tortolì, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali, dallo scorso anno ha attivato lo sportello di mediazione familiare. Si tratta di un servizio, totalmente gratuito, seguito da un operatore sociale specializzato in mediazione familiare. L’Amministrazione Comunale ricorda che è operativo il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, in un ambiente intimo e tranquillo al piano terra dei locali della biblioteca comunale, in via Vittorio Emanuele 22.

Il servizio di mediazione familiare si configura come un intervento a favore di genitori in fase di separazione e/o divorzio, per affrontare a superare i conflitti soprattutto nell’interesse dei figli. L’obiettivo principale dunque è favorire i presupposti per rendere la coppia genitoriale protagonista negli accordi che riguardano i figli attraverso la responsabilità condivisa favorendo la cultura di un atteggiamento non conflittuale, consapevole e responsabile nel percorso di separazione. Il servizio di mediazione familiare prevede un massimo di dieci incontri della durata media di un’ora.

Tutte le informazioni relative allo sportello possono essere richieste al numero 0782/600774, dal lunedì al venerdì nell’orario 11-13:30 e martedì e giovedì 16 -17:30. E’ possibile anche scrivere alla mail mediazionefamiliare@comuneditortoli.it