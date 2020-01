Tennistavolo Norbello: riprende la A2 maschile con i giallo-blu al comando

Essere campioni d’inverno non basta. Aver avuto la bella soddisfazione di misurarsi con le illustri potenze nazionali nel corso della recente Coppa Italia non deve portare a facili illusioni. La strada da perseguire è lunga e minacciosa, ma se percorsa con la stessa destrezza dello scorso autunno tutto diventerà meno complicato.

I paladini della A2 maschile sanno bene tutte queste cose perché continuamente strigliati dal tecnico, Eliseo Litterio, che ha la funzione del “bastone”. Il ruolo “carota” lo gestisce il presidente, Simone Carrucciu, che si arrabatta quotidianamente affinché i suoi tesserati possano ottenere il miglior risultato in una situazione “ambientale” mai precaria.

Ci sono ancora sette faticosissime giornate e la corsa alla promozione incontrerà inevitabilmente un susseguirsi di trabocchetti. Uno di questi è sicuramente costituito dal team di Torre del Greco, che già nell’incontro di andata mostrò di avere un’intelaiatura rispettabile.

Mantenere la serenità è fondamentale – chiosa Simone Carrucciu – e i nostri atleti hanno le carte in regola per gestire al meglio anche i momenti più intensi generati da una gara impegnativa, specie se in trasferta. Colgo l’occasione per manifestare pubblicamente il mio ottimismo nei confronti di questi eccellenti atleti che, come sempre, venderanno cara la pelle.