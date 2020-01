Selargius: il 25 gennaio, “Le donne fanno rete” contro il tumore ovarico

L’iniziativa condotta da Daniela Cadeddu, dal titolo “Le donne fanno rete“, si svolgerà il prossimo 25 gennaio dalle ore 17 nella Sala Consiliare del comune di Selargius in via Istria 1.

Lo scopo è sensibilizzare la comunità sull’importanza della profilassi, fondamentale sia per chi è stato colpito dal tumore sia per chi è sano, in quanto una diagnosi precoce consente, il più delle volte, di salvare la vita.

“Le donne fanno rete”. il programma in breve

La serata, che vuole affrontare l’argomento con il sorriso e con armonia, è così strutturata:

presentazione del calendario “Bellezza Collaterale”;

Monica Badas si racconta;

“Prevenzione, alimentazione e attività fisica” del Dottor Antonio Macciò, responsabile del reparto di ginecologia Oncologica dell’Ospedale Armando Businco di Cagliari;

Cristina Liggi legge alcuni stralci del libro “La vita è tutto il resto” di Valentina Ligas;

presentazione del laboratorio teatrale Orcoillogico;

“Baijica”, corto teatrale del Teatro Dellarmadio, diretto da Antonello Murgia con la collaborazione di Fabio Marceddu, interpretato dalle Orcoattrici del laboratorio Orcoillogico;

domande.

Allegato