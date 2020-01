Mega chiosco sulla spiaggia di Marinella a Isola Rossa, “si indaghi”

È una delle spiagge più belle della Sardegna, e anche per questo motivo una delle più tutelate a livello normativo. Eppure qualcuno avrebbe dato il via libera per costruire una struttura di ampie dimensioni, probabilmente un mega chiosco, sulla spiaggia di Marinella-Isola Rossa, Comune di Trinità d’Agultu, in Gallura.