Sassari: nuovo corso post-diploma per tecnici specializzati nell’agroalimentare

Formare dei “super tecnici” nel settore agroalimentare specializzati nel governare e sfruttare al massimo il potenziale delle soluzioni di Industria 4.0.

, uno dei 98 Istituti Tecnici Superiori nati nel 2010 e attivi in tutto il territorio nazionale, prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante.

, uno dei 98 Istituti Tecnici Superiori nati nel 2010 e attivi in tutto il territorio nazionale, prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante.

corsi, consentendo a oltre 100 ragazze e ragazzi di completare la propria formazione, acquisendo quelle competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.

corsi, consentendo a oltre 100 ragazze e ragazzi di completare la propria formazione, acquisendo quelle competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro.

I corsi post- diploma, riconosciuti dal Miur e finanziati per l’80% dalla Regione Sardegna, hanno una durata di quattro semestri per un totale 1800 ore, di cui 1000 dedicate ad attività didattica frontale ed interattiva e

I corsi post- diploma, riconosciuti dal Miur e finanziati per l’80% dalla Regione Sardegna, hanno una durata di quattro semestri per un totale 1800 ore, di cui 1000 dedicate ad attività didattica frontale ed interattiva e

«

Durante il mio tirocinio all’associazione “Strada del Barolo e dei Grandi vini di Langa” –

racconta

Pietro Maniga, ex studente TAGSS

–

ho visto come vengono organizzati gli eventi nazionali e internazionali e come rielaborare i dati acquisiti durante le manifestazioni enogastronomiche per la profilazione dei Winelovers, acquisendo alcune tecniche di Digital Marketing

»