Padru. Difesa: Calvisi, tenere viva memoria sull’orrore della Shoah

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi, intervenendo alla cerimonia organizzata dal Sindaco di Padru, onorevole Antonio Satta.

All’evento hanno partecipato il Prefetto di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, l’Assessore della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, onorevole Andrea Biancareddu, il Vescovo di Ozieri, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Melis, il Comandante della Brigata “Sassari”, Generale Di Stasio, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, la Banda Musicale della Brigata “Sassari”, insieme ai docenti e agli studenti delle scuole di Padru e Olbia.

“La presenza dei giovani studenti delle scuole di Padru e Olbia – ha continuato il Sottosegretario – testimonia la volontà dei singoli cittadini, delle Istituzioni e delle Associazioni di tramandare gli ideali di valore, coraggio e pace alle nuove generazioni, che sono il futuro del nostro Paese.”

“Una giornata quella di oggi, dunque – ha concluso Calvisi – che non deve finire qui, ma che deve essere riferimento per il nostro impegno e le nostre azioni. Perché il seme del male non germogli di nuovo e perché non trovi nella nostra vita civile, nella nostra quotidianità, terreno fertile per attecchire e rafforzarsi.”.