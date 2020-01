Contributi

Orrì: contributi ai privati per i danni subiti a seguito dell’incendio del 13 luglio 2019

Sono aperti i termini per presentare la richiesta di contributo, da parte dei privati, per i danni subiti a causa del violento incendio che lo scorso 13 luglio 2019 ha colpito il territorio comunale di Tortolì, in particolare nelle località Santa Giusta, Monti Forru, S'Ortali e su Monti, Orrì, Foxilioni e per le quali, tramite delibera di Giunta, il Comune aveva chiesto e ottenuto lo stato di calamità naturale. A seguito di ciò era stata avviata una ricognizione dei danni in base alle segnalazioni ricevute.