Oristano: modifiche alla viabilità sulla statale 292

Al fine di consentire i lavori per la realizzazione del sottopassaggio pedonale tra il centro abitato e il cimitero di Nuraxinieddu, la viabilità sulla strada statale 292 subirà delle modifiche.

Lo dispone un’ordinanza del Comune di Oristano che, vista la richiesta della SOGELA (la società che sta eseguendo i lavori di adeguamento della strada statale 292 per conto della Provincia), ha stabilito che fino al 31 marzo il traffico per chi proviene dalla strada statale 131 sarà deviato sulla strada provinciale 60 verso Baratili per ricongiungersi con la SS 292 all’intersezione con la via Padova.