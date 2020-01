Il Comune di Calangianus diventa tecnologico anche nella raccolta differenziata

L’Amministrazione di Calangianus, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Alta Gallura, rende noto che da oggi i cittadini di Calangianus hanno la possibilità di scaricare e l’App “Municipium” per interagire con i servizi della raccolta differenziata all’interno del Comune.

L’App “Municipium” è supportata da dispositivi Apple e Android e si avrà a disposizione: il calendario digitale dove si potrà impostare il promemoria automatico che ricorderà cosa conferire in strada quotidianamente, il glossario dei rifiuti, la dislocazione e gli orari dell’ecocentro e la prenotazione del ritiro degli ingombranti a domicilio (max n.3 pz per volta, oppure chiamare Numero Verde gratuito da fisso: 800.530.980 – Per chiamate dal cellulare: 0755917125).

L’App “Municipium”, scaricabile dagli store Apple e Android, è semplicissima da utilizzare in quanto basterà selezionare “Unione dei Comuni Alta Gallura (OT)” e scegliere l’opzione desiderata in alto a sinistra nel menù a tendina.

Un’altra grande novità per tutti i cittadini di Calangianus che interagiscono quotidianamente con dispositivi mobili, rendendo il servizio più comodo e tecnologico con importanti comodità a portata di mano.