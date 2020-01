Libri

È uscito “Il tempo dei Fenici”: viaggio alla scoperta del popolo padre della scrittura

Dopo il successo editoriale del volume "Il tempo dei Nuraghi", pubblicato lo scorso anno, è ora in libreria "Il Tempo dei Fenici. Incontri in Sardegna dall’VIII al III secolo a. C.", secondo titolo della collana di archeologia edito dalla Ilisso. Ancora un’opera monumentale per la quale la casa editrice nuorese ha coinvolto 37 autori, specialisti in vari ambiti, che hanno redatto 78 testi in oltre 440 pagine, con un grandioso apparato iconografico di 576 immagini a colori e vivaci tavole illustrate, in grado di guidare il lettore in un affascinante viaggio.