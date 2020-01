Duecento voci bianche per “Gio…Canto”: 2 febbraio, il gran finale a Sassari

Nei giorni scorsi è andata in archivio la prima fase, dedicata a docenti e direttori di coro: gli oltre trenta partecipanti hanno appreso nuove tecniche didattiche in una giornata di studi condotta da Franca Floris, fondatrice e direttore del Complesso vocale di Nuoro e del Coro di Voci bianche “Piero Borrotzu” dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Nuoro, membro della Commissione artistica della Feniarco che raduna tutte le associazioni corali regionali.

È invece in programma per i giorni 1-2 febbraio la seconda e conclusiva parte del progetto, che prevede la partecipazione dei più giovani. All’Auditorium del Convitto Canopoleno, Franca Floris terrà corsi mirati per ogni singolo coro coinvolto e gli “atelier musicali”, cioè momenti di formazione di docenti e allievi e di condivisione tra i ragazzi, in cui si apprenderanno nuovi brani.

Attraverso metodologie guidate dalla docente, i ragazzi impareranno a conoscere e riconoscere diverse tecniche compositive e a creare un piccolo repertorio corale che avranno modo poi di eseguire nel concerto conclusivo della manifestazione, in programma per la serata di domenica 2 febbraio.