Interruzione di gravidanza: l’indignazione delle parlamentari

Ieri, per i 70 anni dall’estensione del diritto di voto, abbiamo parlato delle tortuose lotte che hanno visto le donne conquistare piano piano i propri diritti e oggi, invece di commentare i progressi, ci troviamo ancora una volta ad affrontare un caso che ha dell’inaudito. Parliamo della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia del Campus Biomedico di Roma che, nella sua “Carta delle finalità”, non si attiene alla normativa in tema di interruzione volontaria della gravidanza e contraccezione, sancita dalla legge 194 del 1978.