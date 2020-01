Dr. Feelgood and the Black Billies si esibiranno il 31 gennaio all’interno del penitenziario “Casa Reclusione Verziano Brescia”

Si tratterà di un concerto che prevede lunghe introduzioni attraverso le quali la voce del conduttore di Virgin Radio, considerato tra i maggiori esperti di American Roots Music, racconterà la storia delle canzoni eseguite e i generi musicali a cui fanno riferimento. L’esibizione sarà preceduta, giovedì 23 gennaio alle 16:30, da una lezione sulla storia della musica popolare americana tenuta dallo stesso Maurizio ‘Dr. Feelgood’ Faulisi, che ‘preparerà’ il pubblico ad un ascolto così specifico.

Lo show farà rivivere on stage le radici della musica americana, dalle canzoni di artisti della prima generazione rock & roll come Buddy Holly, Fats Domino e Elvis Presley, a star del country come Johnny Cash, Hank Williams, Webb Pierce, blues come Lazy Lester e Slim Harpo fino a nomi storici del bluegrass come Bill Monroe e Flatt & Scruggs.