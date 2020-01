Cuccu (M5S) su vertenza del latte: “Opera incompiuta, grande cattedrale nel deserto”

L’intero comparto dovrebbe essere uno dei pilastri portanti dell’economia regionale, invece è diventato un tema drammatico, che la maggioranza teme di affrontare, dando l’idea di aver abbandonato completamente i lavoratori e il settore. Un’economia identitaria, tanto sbandierata in campagna elettorale ma, poi, rimasta lettera morta. È trascorso oltre un anno, ma la situazione è allo stato iniziale: i pastori sardi sono nelle medesime condizioni dello scorso anno.

Ad oggi, ciò che è stato offerto nelle trattative ministeriali è un unico prezzo concordato. In questo modo, però, si fa cartello ignorando le indicazioni dell’Agcom. Il prezzo pagato per il latte ovino arriva a 80 centesimi, ben al di sotto dei costi di produzione, e non è stato risolto il problema sulle eccedenze del pecorino romano da destinare agli indigenti. Non è cambiato il sistema che genera il prezzo del latte e nemmeno i poteri instabili della filiera. In conclusione, non esiste un prezzo del latte equo.

È urgente concludere il percorso intrapreso nei tavoli Ministeriali – esorta la consigliera Cuccu – per consentire la risalita del prezzo del pecorino romano. I pastori devono avere la giusta remunerazione e il rilancio della filiera. È più che necessaria la messa in campo di tutti gli strumenti possibili, in modo che si delinei un percorso che ridia nuovamente serenità al mondo delle campagne. I pastori devono avere la giusta remunerazione.

Cuccu, segretaria della commissione Sanità e Politiche Sociali, aggiunge: