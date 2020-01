Coronavirus, Sportello dei Diritti: “Basta falsi allarmi, nessun caso in Italia finora”

In particolare sta circolando sulle messaggerie istantanee un messaggio vocale su un presunto contagiato presso il Pronto Soccorso di Lecce. Nulla di più falso: lo “Sportello dei Diritti”, solo per scrupolo nella persona del suo presidente Giovanni D’Agata, ha effettuato le opportune verifiche a seguito delle quali è stato categoricamente smentito che vi sia un paziente colpito dal virus in questione.