Confindustria Centro Nord Sardegna: «Preoccupazione per la stagione turistica»

Siamo all’8 gennaio e ancora non è possibile prenotare online i biglietti aerei da Roma e da Milano per Olbia dopo il 16 aprile. Una situazione che ci preoccupa, anche perché dalla Regione non abbiamo novità.

Il presidente della Sezione Turismo di Confindustria Centro Nord Sardegna, Nicola Monello, non nasconde il suo netto disappunto per la situazione di stallo da parte di Regione, Governo e UE.

Sul sito di Air Italy la prenotazione dei voli arriva solo fino al 16 aprile. Dopo questa data non è possibile pianificare un viaggio verso la nostra destinazione – fa notare Monello.

Il nuovo modello di continuità (la CT1, con un’unica tariffa, come aveva spiegato il presidente della Regione, Solinas) ancora non è definito e davvero si fa fatica a capire come possa entrare in vigore dopo il 16 aprile. A meno che non si pensi di prorogare quella esistente. Che riguarda oggi Alitalia (e gli scali di Alghero e Cagliari) e non invece Air Italy, che serve l’aeroporto di Olbia e che tiene le tariffe previste per la continuità senza però un sostegno economico pubblico.