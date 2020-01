Sassari: 9 gennaio, la presentazione del 1° Premio Letterario “Urban Jungle”

L’evento inaugura il primo degli incontri culturali organizzati a Sa Domo.

Luana Farina dialogherà con l’editore Giovanni Fara e introdurrà la serata Silvio Nemati Fard.

L’aggettivo che racchiude l’essenza del premio è #apocalittica: gli elaborati dovranno infatti vertere su racconti apocalittici, caos, periferie urbane, distopie, sommosse sociali.

La scadenza per la consegna dei dattiloscritti è fissata per il 15/06/ 2020. Per maggiori informazioni non mancate all’evento!

L’evento: Premio Letterario “Urban Jungle”

Giovedì 9 gennaio 2020 | h. 18:30

La Casa di Tutti – Sa Domo de Totus in Via Cetti 2d – 07100 Sassari (SS).

L’editore Giovanni Fara presenta il primo Premio Letterario Urban Jungle indetto dalla Catartica Edizioni.

Introduce: Silvio Keivan Nemati Fard.

Dialoga con l’editore: Luana Farina.

Temi del premio

“Apocalittica”: racconti apocalittici, caos, periferie urbane, distopie, sommosse sociali.

⌛Scadenza del premio: 15/06/2020

✔Bando completo al seguente link: http://www.catarticaedizioni.com/p/premio-letterario-urban-jungle.html