Attualita'

Carbonia candidata al titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2021”

La città di Carbonia si è recentemente candidata a "Capitale Italiana della Cultura", un titolo istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014, conferito per la durata di un anno.