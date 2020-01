Cagliari primavera: Boccia, Carboni e Marigosu firmano col club rossoblù

Il Cagliari Calcio ha voluto blindare in rossoblù tre talenti della primavera rossoblù classe 2001: Salvatore Boccia, Andrea Carboni e Federico Marigosu. Primo contratto da professionista per loro con scadenza al 30 giugno 2022.

Un contratto arrivato a seguito delle ottime prestazione dei tre in campionato. Carboni e Boccia, rispettivamente di Tonara e Oristano, formano la coppia difensiva della primavera rossoblù, che sta ottenendo degli ottimi risultati. Marigosu, trequartista di Decimomannu, in questa prima parte di stagione è stato veramente importante per la squadra: sei assist ed un gol in undici giornate.

Delle prestazioni che hanno portato alla convocazione di Marigosu e Carboni in Nazionale Under 19, che deve conquistare la qualificazione ai prossimi europei di categoria.