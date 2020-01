Cagliari, Gaston Pereiro sempre più vicino: non si allena con il PSV

Il Cagliari spinge sull’acceleratore per portare in Sardegna Gaston Pereiro, 24enne del PSV Eindhoven. Una trattativa che sembra andare per il verso giusto, almeno stando alle notizie che arrivano dall’Olanda.

Il club del terzino, infatti, ha comunicato che l’uruguaiano non parteciperà alla seduta di allenamento, una notizia che fa quantomeno comprendere la grande intenzione dei rossoblù di prendere Pereiro. Il Cagliari ha inoltre dalla sua il fatto che l’uruguaiano ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.

“Pereiro rimane fuori dall’allenamento in attesa del completamento di un trasferimento”, estratto dal comunicato del PSV Eindhoven

Una pedina che potrebbe essere veramente utile a Maran per via del suo gran fisico, nonostante sia stato fuori per diversi mesi a causa di un infortunio alla clavicola. Nella stagione in corso della Eredivisie (massima serie olandese) ha totalizzato 4 presenze e 2 reti, contro le 27 presenze della scorsa stagione con 10 gol e 6 assist.