Cagliari. Buona la prima per l’International Job Meeting

Prima giornata dell’International Job Meeting davvero intensa. Migliaia di persone stamattina presto si sono registrate e hanno fatto il colloquio di lavoro, altri arriveranno domani mattina. L’obiettivo per tutti è riuscire a ottenere uno dei 6241 posti di lavoro messi a disposizione dalle aziende quest’anno. Un numero che in un anno è cresciuto tanto (l’anno scorso erano poco più di cinque mila le figure professionali ricercate). Ma il Job Meeting è anche occasione di arricchimento e crescita per tutti e in particolare per chi cerca o vuole cambiare lavoro. L’evento è infatti una grande opportunità per coloro i quali non sono nemmeno riusciti ad arrivare al colloquio di lavoro.

Per questo durante i tre giorni del meeting è possibile assistere a decine di seminari che servono a capire meglio come muoversi bene nel mercato del lavoro. Per esempio come fare un curriculum o un video curriculum, come affrontare un colloquio, creare un percorso professionale o cogliere le opportunità del web. Oggi sono arrivati anche tanti studenti (sono 190 gli istituti scolastici coinvolti) che hanno avuto la possibilità di partecipare anche agli incontri sull’orientamento formativo e universitario organizzati dal Salone dello Studente.