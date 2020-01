A Calangianus il seminario nazionale “Scuola, Territorio e Innovazione”

L’Amministrazione di Calangianus, in collaborazione con l’I.P.I.A. di Calangianus, organizza per lunedì 20 Gennaio, presso l’Auditorium Comunale (Ex Convento), il secondo Seminario formativo e di orientamento “Scuola, Territorio e Innovazione”, dalle Istituzioni alle aziende a più alto livello di innovazione tecnologica, una possibile risposta dell’intero sistema Paese.

Il Sindaco di Calangianus, Fabio Albieri: “Crediamo che lavorare in sinergia con le Istituzioni e le aziende a più alto valore tecnologico sia un lavoro necessario per la crescita dei nostri giovani. Noi ci proviamo! Lunedì 20 gennaio ne parliamo con autorevoli esponenti della Giunta Regionale, gli Assessori Andrea Biancareddu e Alessandra Zedda, con il Prof.Giacomo Cao, Presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna e con il Sottosegretario di Stato alla Difesa On.le Giulio Calvisi.”

Il seminario inizierà alle 10.00 con il primo intervento del Prof. Bernardo Pisano, docente di mecatronica e si concluderà intorno alle 13.00.