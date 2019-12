Sassari: martedì 3 dicembre nella sede della Camera di Commercio un Seminario sulle procedure ambientali

La Camera di Commercio di Sassari, domani martedì 3 dicembre 2019 dalle ore 9 nella sede di Sassari – via Roma 74, organizza un seminario gratuito dal titolo: “Il Registro di Carico e Scarico, Formulario di Identificazione Rifiuti Trasportati; La gestione dei Rifiuti Sanitari alla luce delle recenti Riforme del T.U Ambientale”. L’incontro dopo una breve parte introduttiva di carattere normativo e generale, porrà l’attenzione su: adempimenti amministrativi per la corretta gestione dei rifiuti, dei Registri di Carico e Scarico e dei Formulari di Identificazione; aspetti procedurali e normativi dopo l’abolizione del SISTRI in attesa dell’introduzione del Registro elettronico Nazionale dei rifiuti; adempimenti per la corretta gestione dei Rifiuti sanitari – Obblighi e responsabilità delle strutture sanitarie.