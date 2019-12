Sassari: il 20 dicembre al Palazzo di Città il concerto di Ilaria Pilar Patassini

La voce inconfondibile di Ilaria Pilar Patassini riempirà di intensa magia il Teatro Civico venerdì sera, in occasione del concerto in cui la cantautrice metà romana, metà costaricense e algherese di adozione presenterà il suo ultimo disco, “Luna in Ariete”, uscito il 27 settembre scorso ed entrato subito nel cuore dei suoi tanti estimatori.

Il concerto è l’ultima tappa del tour 2019, dipanatosi tra live e showcase in Italia e in Canada, e si inserisce come quarta data nel cartellone del XXX Festival Etnia e Teatralità, curato dalla Compagnia Teatro Sassari e dedicato a Giampiero Cubeddu.

Patassini torna con questo nuovo album dopo quattro anni trascorsi a cantare in giro per l’Italia e il Canada. “Luna in Ariete” è stato registrato nel 2018 in presa diretta durante tre sessioni live, in un momento speciale della vita della cantautrice, mentre era in attesa del suo bambino e questo ha donato alla sua performance un’intensità particolare. Un disco che mette in evidenza la vocalità dell’artista, più asciutta e incisiva, e le sue capacità autoriali, con canzoni incentrate sulla forza delle parole, con testi profondi ed emozionanti su sonorità nude, crepuscolari e arrangiamenti acustici con tre fiati: corno, flicorno e trombone.

La cantautrice, conosciuta ed apprezzata per la sua capacità unica di coniugare canzone d’autore, jazz e world music in un suono dal sapore contemporaneo, sarà accompagnata sul palco da Marcello Peghin alle chitarre e Andrea Colella al contrabbasso.

L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre al Palazzo di Città in corso Vittorio Emanuele II a Sassari, alle ore 21. Il costo dei biglietti è quello consueto del Festival Etnia e Teatralità: intero 10€, ridotto 8€.