Sassari: controlli dei Carabinieri durante il weekend. Denunciate 4 persone

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, sono stati diversi gli uomini della Compagnia Carabinieri di Sassari scesi in campo, che hanno consentito di identificare nella giornata notte di sabato complessivamente 88 persone e di controllare circa 55 autovetture nei pressi del centro storico di Sassari e sulle principali arterie stradali dei comuni di Sassari e Usini, utilizzando anche gli apparati etilometrici in dotazione. I controlli effettuati hanno consentito di denunciare in stato di libertà un uomo, cl. ‘43, per guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di alcolici – la sua patente è stata di conseguenza ritirata. Mentre altre 2 persone, di giovane età, sono stati sorpresi nell’atto di consumare o detenere modici quantitativi di sostanza stupefacente. Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura di Sassari quali assuntori. Sequestrati complessivamente 4 grammi di marijuana. Nel corso del servizio è stato inoltre denunciato per il reato di evasione un soggetto, cl. ’61, in quanto non reperito presso la propria abitazione ove si trovava ristretto in regime degli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti mentre, un uomo cl. 2000, denunciato per furto aggravato, in quanto aveva asportato alcuni generi alimentari da un supermercato del centro cittadino. In orario notturno, un altro soggetto cl. ‘80, è stato denunciato per tentato furto: i militari operanti lo hanno sorpreso mentre rovistava all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Bellini. Nel centro storico il servizio ha visto anche come protagonisti i Carabinieri a cavallo di Burgos.