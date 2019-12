Sant’Antioco. Motonave “CDRY Blue” incagliata, la Guardia Costiera continua il monitoraggio

Continua nella giornata odierna l’attività di monitoraggio della motonave CDRY Blue incagliatasi sulla costa sud-ovest della Sardegna e più precisamente in località Torre Cannai del comune di Sant’Antioco.

In particolare personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco ha effettuato via terra il monitoraggio della nave e del prospiciente specchio acqueo mentre un elicottero della Guardia Costiera in forza alla 4^ sezione elicotteri della guardia costiera di Decimomannu ha effettuato nel pomeriggio un sorvolo per controllare la stabilità della nave e monitorare l’eventuale sversamento in mare di idrocarburi non rilevando, allo stato attuale, presenza di tracce evidenti di idrocarburi.

Le attuali condizioni meteo marine, mare in burrasca e raffiche di venti oltre i 50 nodi, non consentono di effettuare un intervento diretto a bordo del mercantile.