Politica regionale: Giagoni (Lega) e Satta (PSd’Az) sulle assunzioni di Forestas

Ci preme sottolineare, e i colleghi in questione lo sanno bene, che in seguito alla sentenza del tribunale di Nuoro numero 112 dell’agosto 2019, che ha di fatto impedito che l’agenzia continuasse ad operare assunzioni a tempo determinato, portando l’attuale maggioranza a reperire in bilancio i fondi per stabilizzare 1.160 precari semestrali entro gennaio 2020, operazione che verrà effettuata tramite delibera dalla stessa Giunta.

Affermano gli esponenti:

Tale sentenza ha fatto sorgere dei forti dubbi interpretativi riguardo la fattibilità delle assunzioni trimestrali, da sempre attivate nei comuni sopraccitati in base ad accordi fra gli stessi e la regione Sardegna, tanto che lo stesso ufficio legale e gli attuali massimi funzionari di Forestas hanno sempre dichiarato l’estensibilità della succitata sentenza anche ai trimestrali in questione. Sabato mattina, in una riunione congiunta delle commissioni II e IV, all’unanimità si è deciso di dare indirizzo alla Giunta e al presidente affinché si adoperino immediatamente insieme a Forestas e ASPAL per attivare le procedure di assunzione dei trimestrali.

Proseguono i due esponenti: