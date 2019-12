Sanluri: domenica 8 dicembre lo spettacolo “Donne al bivio di…Sanluri” di Abaco Teatro

Domenica 8 Dicembre alle ore 19, il Teatro di Sanluri ospiterà un altro appuntamento della Stagione Grecale organizzata da Abaco Teatro. Lo spettacolo, realizzato dalla Compagnia La Maschera, propone un divertentissimo incontro casuale fra tre donne presso un bivio stradale : una camionista Lucia Carroabuoi, una cameriera ipovedente Maddy Pibisia ed una bigotta tutta casa e chiesa Signorina Lisetta Fragu (interpretata da un uomo).

Sulla scena gli attori Anna Pia, Fulvia Ibba e Massimo Muscas, trasformeranno l’incontro casuale in un’ottima occasione per mettere in luce i caratteri molto diversi delle tre protagoniste, accomunate però dalla condizione di “single”.

Spettacolo tutto al femminile, coinvolgente e comico, condito da otto parodie canore (testi di Giampaolo Loddo, Anna Pia, Fulvia Ibba, Massimo Muscas ed Enzo Parodo) che danno un tocco di leggerezza e brillantezza.

Una performance ambientata di volta in volta nel territorio che ospita lo spettacolo, con battute in lingua sarda ed italiana che, tra una risata e l’altra, chiamano gli spettatori a riflettere sulla società moderna.

Domenica 15 dicembre ore 19 sul palco di Sanluri la Stagione Grecale si concluderà con il Gran Spettacolo di Natale dal titolo Scarpette Rosse con testo e regia di Rosalba Piras, produzione Abaco Teatro. In scena Babbo Natale, la piccola ballerina Nevina, la scorretta e ambiziosa Matilda, la Maestra Shakarova, Il Banditore, le dispettose Janas, la Cornacchia mala, la madre Luna e la Regina della Notte. Lo spettacolo prevede attori, pupazzi, video e utilizza una moderna tecnica di montaggio, scenografie con effetti sorprendenti e costumi scintillanti. Dopo il gran finale Babbo Natale in persona verrà tra il pubblico e donerà ad ogni bambino un piccolo dono… e sarà magia!