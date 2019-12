Oristano festeggerà il Capodanno nelle tre piazze principali del centro storico

Tre piazze per un’unica festa è la formula scelta per il Capodanno 2020 – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore allo Spettacolo e alla Cultura Stefania Zedda. – Piazza Roma, piazza Corrias e piazza Eleonora si animeranno per salutare il passaggio al nuovo anno. Con gli spettacoli in programma vogliamo coinvolgere giovani, famiglie e adulti per festeggiare e brindare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno.