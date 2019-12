Nuovi appuntamenti dal vivo per la rock band “Lost in Paradise”

Appuntamenti dal vivo per la rock band LOST IN PARADISE, a supporto del nuovo album “Fuori Di Me”, uscito in ottobre per Bagana / Pirames International.

Due i singoli estratti dal nuovo disco: Oggi Nevica, un brano intenso che ci culla tra note pop e rock, accompagnandoci per poco più di tre minuti in un viaggio emozionale che rimette il giusto focus sull’importanza della bellezza che c’è in noi, di cui spesso ci scordiamo. Appena uscito è il nuovo singolo Lingua, racconta di un’estate passata in città, dove tutti, anche l’amore, si trovano su una spiaggia o in vacanza e tu resti lì…come un custode, in attesa che tutto ricominci da capo.

FUORI DI ME racconta gli stati d’animo di ogni componente della band, rappresenta le fasi ed i periodi attraversati durante tutta la realizzazione di questo nuovo lavoro discografico. Parla di amore, di voglia di rivalsa, di tutto ciò che ha colpito i quattro musicisti durante questo lungo percorso. È un vero e proprio viaggio.

Dieci brani di cui uno acustico, che vanta due featuring: sulla traccia apripista Routine con KG Man e con la carismatica Ambramarie su Come il Sale. Testo e musica provengono dalla penna dei LOST IN PARADISE, produzione dalla stessa band e da Sara Velardo di Minuta Productions, registrazione ad opera di Matteo Tovaglieri e Luca Ottoboni presso Spazio Frequenze di Cantù (CO), mix e master di Paolo Iafelice di Adesiva Discografica Milano.

LOST IN PARADISE

‘FUORI DI ME’

13/12 Joshua Blues Club – Albate (CO)

21/12 Rock N Roll – Milano

25/12 “Natale Con Chi Vuoi” – Albate (CO)

29/12 Old Saloon – Pederobba (TV)

18/01 Dedolor Music Headquarter – Rovellasca (CO)

01/02 Centrale Rock – Erba (CO)

07/02 Arci Il Ritorno – Seregno (MB)