Nuoro: prosegue il 15 dicembre la Rassegna dedicata ai bambini “Teatro Anch’io 2019-2020”

Prosegue domenica 15 Dicembre 2019 alle ore 16:45 la Quindicesima Edizione della Rassegna di teatro per bambini dal titolo “Teatro Anch’io 2019/2020“,

dell’Associazione Culturale Bocheteatro, ideata e curata da Monica Corimbi.

Gli spettacoli si terranno presso lo Spazio/Teatro di Bocheteatro sito in via Trieste n. 48 a Nuoro.

Spettacolo “E sentite questa storia” (Racconti e Canti sul Natale) della Compagnia Actores Alidos

Testo di Valeria Pilia. In scena: Valeria Pilia e Manuela Sanna

Babbo Natale ha velleità canore e conosce tante canzoncine natalizie, ma è indaffarato col suo assistente Pasticciotto (che ne combina di tutti i colori) ai preparativi per la partenza: devono consegnare i doni e le letterine sono tante; nel farlo però raccontano belle storie legate al Natale, storie di freddo, di renne, di doni portati al Bambino appena nato, di una pecorella nera persa nella notte, di santi nel deserto, di un piccolo abete premiato per il suo altruismo, di un dolce uccellino con l’ala spezzata, di un Natale povero e triste che diventa meraviglioso in compagnia di un amico.

E invece di lavorare Babbo Natale canta e Pasticciotto pasticcia!!!!

Si prega di arrivare a teatro in anticipo sull’orario di inizio spettacolo per permettere un regolare accesso in sala e rispettare la massima puntualità.

Ad inizio spettacolo non sarà possibile accedere in sala.

per informazioni:

Associazione Culturale Bocheteatro – telefono: 0784.203060 / 338.7529106

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Apertura botteghino: il pomeriggio dello spettacolo alle ore 16:00

Costo Ingresso: Biglietto unico € 5