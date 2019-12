Mostra fotografica permanente sul femminismo cagliaritano degli anni ’70

TI RICONOSCI? Scatti di Marisa Lallai

La mostra sarà visitabile a partire dal 7 gennaio 2020

Me G V h. 9.00-13.00 / Ma G h.16.00-20.00. Progetto espositivo Daniela Zaccolo, realizzazione Giorgio Puddu

Con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna

Riconoscersi è rivedersi, vedersi oggi e nominare chi c’era, è sapere di essere state femministe e di esserlo ancora 50 anni dopo, per portarne la memoria viva, anche prendendo atto di quanto la strada per la libertà delle donne sia lunga. E’ ritrovarsi per moltiplicare le voci e le forme di lotta.

La mostra, curata dal Centro, avrà carattere permanente grazie alla donazione, da parte di Marisa Lallai, di numerose foto in bianco e nero che documentano alcuni significativi momenti di lotta delle donne cagliaritane negli anni ’70, come il corteo organizzato dai gruppi femministi nel ’76 per l’aborto libero e gratuito e il sit-in del ’78 contro la violenza sui corpi delle donne.

Dopo la pubblicazione di Memorie del movimento delle donne degli anni ’70: contributi per una storia del femminismo in Sardegna (CUEC, 2012), che ha attinto alle fonti soggettive delle memorie individuali, il Centro di Documentazione e Studi delle Donne ha acquisito il materiale fotografico tratto dall’archivio di Marisa Lallai per dare un nuovo contributo alla ricerca documentale sul tema.

Con l’occasione il Centro promuove una raccolta partecipata di materiale documentale di vario tipo degli anni ’70 e ’80 (foto, volantini, locandine, ritagli di giornale…) per un’ipotesi progettuale di catalogo digitale collettivo; a questo scopo sono in via di definizione le modalità per la raccolta e la digitalizzazione dei materiali che ci verranno messi a disposizione.