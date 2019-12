Milano: tra i protagonisti di “Artigianato in Fiera” anche l’azienda sassarese Character

La 24a edizione di “Artigianato in Fiera“, fiera mondiale organizzata da Ge.Fi. a Milano a inizio dicembre, ha avuto fra i suoi riconosciuti e celebrati protagonisti anche Character, azienda sassarese.

Dopo l’exploit di Cinisello Balsamo – campagna di comunicazione legata al lancio del nuovissimo centro intermodale della metropolitana milanese M1 e M5 – Antonello Fadda piazza un altro colpo nel segno della professionalità, dell’innovazione e della sostenibilità made in Sassari. Una fermata che non ha certo rappresentato un punto d’arrivo per Character, ma soltanto l’ennesimo punto di partenza.

A Milanofiera è stata raccontata la Sardegna, in tutte le sue espressioni, i suoi volti e le sue peculiarità. Un racconto messo in scena su un palcoscenico di 2500 m² e animato nei 53 stand dedicati alle eccellenze isolane, tutti realizzati in cartone totalmente ecocompatibile, accessoriati fra luci e schermi. Tutti progettati, stampati, realizzati e montati dal personale di Character fra la futuristica sede di Sassari e lo spazio fiera di Milano. Il tutto in “appena” un mese di lavoro.

Un impegno enorme, ma anche tanta soddisfazione corroborata dai complimenti degli espositori coinvolti, degli operatori di settore nazionali e internazionali, delle autorità presenti fra cui il governatore della regione Sardegna, Christian Solinas, e l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. Il presente sorride, l’orizzonte si allarga, Antonello Fadda, titolare dell’azienda con sede a Predda Niedda: