Imprenditori del progetto OverSea ospiti al Salon Nautic di Parigi

Un gruppo di operatori della nautica del Nord Ovest, che comprende gestori di marine, aree di approdo e fornitori di servizi, hanno un obiettivo condiviso che punta al rafforzamento della loro presenza all’interno dei mercati di provenienza dei flussi turistici diportistici. E l’evento transalpino riveste, in termini strategici, un appuntamento di grande importanza.

Il Salon Nautic si propone ancora una volta come una grande vetrina, per le aziende che hanno scelto di farsi conoscere superando i confini del mare, e riunisce ogni anno tutti i settori dell’industria nautica. E diventa in questa occasione il più grande porto coperto in Francia e uno dei più importanti saloni nautici al mondo e riunisce in un’unica manifestazione diversi aspetti del mondo nautico: la vela, il turismo, la motonautica e i servizi.