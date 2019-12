Eventi

Gallipoli: 9-11 dicembre, “Salento Mundial – Coppa delle Comunità Migranti”

Si disputerà dal 9 al 11 dicembre la quarta edizione di Salento Mundial - Coppa delle Comunità Migranti, torneo di calcio amatoriale riservato alle comunità residenti in Italia, in programma a Gallipoli e organizzato da Caroli Hotels e dall’ASD Capo di Leuca, in collaborazione con i numerosi partner che permettono lo svolgimento della manifestazione con il prezioso supporto fornito ai partecipanti all’evento.