Gallipoli: 8 dicembre, “III Vertical Sprint Bellavista Club – Trofeo Caroli Hotels”

Il percorso si svilupperà sui 282 scalini distribuiti sui tredici piani del Bellavista Club di Gallipoli. L’evento è organizzato dall’A.S.D. Atletica Anxa Gallipoli e da Caroli Hotels. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani tesserati Fidal: Assoluti, Amatori e Master di ambo i sessi, purchè di età non inferiore a 18 anni e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello agonistico.

Il ritrovo è previsto alle 8:00 in Piazza Canneto, nelle vicinanze del Bellavista Club in Corso Roma. Alle 10:00 scatterà la partenza del Vertical Sprint: la formula tecnica di gara precede la partenza singola a una distanza di 15 secondi per atleta e sarà rilevato il tempo di partenza e il tempo di arrivo. A seguire, sarà stilata la classifica finale e si terrà la cerimonia di premiazione.