Cagliari: sabato e domenica con RadicArte alla scoperta del quartiere Castello

RadicArte è un progetto sviluppato dal collettivo artistico BrendArt in collaborazione con artisti, musicisti e i bottegai del quartiere castello. Il Sabato, presso Sa Domu in via Lamarmora 126, è dedicato all’arte e alla musica. Verrà inaugurata una mostra collettiva e si darà vita ad un giardino verticale in collaborazione con tutti e tutte coloro che vorranno partecipare. La serata si conclude con uno spettacolo di Teatrodanza, musica dal vivo e Djset.

Domenica la giornata si sviluppa in via Lamarmora dove sarà possibile visitare alcune botteghe artigiane e artistiche, unicità di Castello; nel frattempo in piazza Carlo Alberto ci sarà un mercatino natalizio, giochi per bambini e spettacoli di giocoleria!

Di Seguito il programma dettagliato: