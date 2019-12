Cagliari. Presentata al Municipio “Non solo assistenza” di sabato 21 dicembre (Video)

“Una giornata di divertimento, solidale e senza barriere fisiche e sopratutto culturali” sabato 21 al luna park di Santa Gilla, nell’area in prossimità del centro commerciale di via San Simone.

“Non solo assistenza”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cagliari, con la polisportiva Olmpia onlus e l’Holidays on Ice Park, ha l’obiettivo di “far sì che lo stare insieme per il semplice gusto di giocare sia alla portata di tutti, indipendentemente dalle abilità che si possiedono e dalle condizioni economiche”.

A presentare “Non solo assistenza” è stato l’assessore Alessandro Sorgia che ha incontrato i cronisti al Municipio di via Roma 145 insieme a Carmen Douville (Holidays on Ice Park) e Carlo Mascia (polisportiva Olmpia onlus). Per tutti “anche solo una giornata al luna park non può essere un’esperienza riservata a pochi. Molte barriere possono essere superate in modo semplice”.