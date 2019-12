Cagliari. Poesie e filastrocche per grandi e piccini. Reading di Valentina Neri

Giovedì 19 dicembre 2019, alle h. 18.00, nella Sala Eleonora D’Arborea in via Falzarego 35 a Cagliari, l’Osservatorio della poesia sarda e italiana del Centro di Documentazione e studi delle donne presenta “Poesie e filastrocche per grandi e piccini di Valentina Neri” Edizioni Arkadia 2019

Presentazione

Giovanna Caltagirone – Centro di Documentazione e Studi delle Donne

Reading Valentina Neri

Con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna