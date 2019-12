Cagliari. Leonardo Invenit, ci sono anche due opere della Piloni

L’esposizione si articola in tre sezioni: in particolare, la terza racconta l’esperienza artistica sarda del XVI secolo: la fortuna di Leonardo, o meglio dei principali autori del Rinascimento italiano, è riscontrabile in un “gusto” che sempre più si internazionalizza, grazie alla circolazione sia dei maestri della Maniera, che delle stampe riproducenti i principali capolavori. La Sardegna non si sottrae a questo momento, ma partecipa attivamente, come dimostrato dalle pregevoli opere che fioriscono nelle scuole locali, trovando un felice connubio con la tradizione gotico catalana dei retabli.

E’ proprio per raccontare questa realtà che, grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e la Collezione Luigi Piloni, sono stati inseriti al Palazzo di Città i due dipinti su tavola del XVI secolo, appartenenti alla Scuola di Stampace e normalmente custoditi nelle sale di via Università 32.