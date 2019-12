Cagliari. La Passeggiata Coperta si anima dal 19 dicembre con “Tipicità” (Video)

I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina, sabato 14 dicembre, in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, per l’amministrazione comunale, il Sindaco Paolo Truzzu e l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia.

Da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre, cagliaritani e non, ma anche turisti in visita alla città, potranno ammirare, oltre alle bellezze della Passeggiata, anche le eccellenze sarde dell’artigianato di qualità e dell’agroalimentare che, con oltre cinquanta aziende pronte a partecipare, saranno messe in mostra. Un panorama completo che va dalle ceramiche al ferro passando per il rame e la legna ma che si affaccerà anche sull’alimentare con il tartufo di Laconi, i vini, il pane e tutto quello che di più buono la Sardegna riesce a produrre.

“Con questa manifestazione – ha commentato Paolo Truzzu – abbiamo voluto riqualificare l’apertura della Passeggiata Coperta perché associando la location ai prodotti di qualità, abbiamo voluto dare una nuova connotazione al bello. Riqualificare il senso della bellezza e trasferirlo ai cittadini è uno degli aspetti sui quali l’amministrazione vuole lavorare”.

“L’artigianato non deve assolutamente morire – ha voluto aggiungere l’Assessore Sorgia – e pur essendo un comparto che soffre, noi vogliamo provare a eliminare qualche difficoltà. Partiamo da iniziative come questa per rilanciare l’artigianato a Cagliari”.

Presenti all’incontro con la stampa anche gli organizzatori di “Imapris”, guidati dal presidente Barbara Fanunza. “L’obiettivo – ha spiegato la fondatrice di “Imparis” – è far conoscere l’intera Sardegna ospitando in questa manifestazione le eccellenze del nostro territorio. Una vetrina importante in un luogo davvero suggestivo”.

Le porte della Passeggiata Coperta si apriranno giovedì 19 alle 14 ma per il brindisi inaugurale di “Tipicità” l’appuntamento è alle 18. Da quel momento i visitatori potranno ammirare da vicino le creazioni degli artigiani che saranno in mostra fino al 23 dicembre.