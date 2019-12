Cagliari. Giovedì 19 alla MEM la premiazione del contest #SardiniainEU – #EuinSardinia

Il contest ha avuto come obiettivo quello di incrementare l’attenzione e il coinvolgimento dei giovani verso la duplice identità costituita dall’essere sardi ed europei insieme, spronandoli a ripensare il rapporto con l’Unione europea attraverso una riflessione personale che valorizzasse la partecipazione e la quotidianità di ognuno nel rapporto tra quanto “l’UE faccia/sia per me” e quanto “io possa fare/essere per l’UE”.

L’evento sarà diviso in due momenti. Dalle 10,30 alle 12,30 si terrà la tavola rotonda “La Sardegna in Europa: tra cittadinanza sarda ed identità europea” con la partecipazione del regista e scrittore Giacomo Casti, del docente dell’Università di Leeds, Gigliola Sulis, della startupper di rientro, Milena Leoni e di Stefano Raffo, ex volontario del Corpo Europeo di Solidarietà. Gli interventi saranno moderati da Ramon G. M. Magi, Presidente di Eurodesk Italy. Nel corso della tavola rotonda, verranno premiati i vincitori del Contest #SardiniainEU – #EUinSardinia (categorie Social e Giuria di Qualità). A chi vorrà partecipare, per ragioni organizzative, è richiesta la registrazione al link: https://www.cagliari.eurodesk.it/registrazione-contestEU

Dalle 10 alle 18, verranno esposte le prime venticinque opere fotografiche più votate su Instagram che concorreranno per il premio della categoria “Giuria Popolare” grazie al voto del pubblico visitante.

Per maggiori informazioni: https://www.cagliari.eurodesk.it/SardiniainEU