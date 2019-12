Cagliari: il 21 dicembre l’iniziativa “E’ Natale, il Vescovo incontra gli immigrati”

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 9 nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari (via Mons. Cogoni 9) si svolgerà l’iniziativa È Natale, il Vescovo incontra gli immigrati, in cui l’arcivescovo mons. Arrigo Miglio incontrerà gli immigrati presenti nel territorio diocesano.

L’incontro, finalizzato a promuovere un momento di confronto e conoscenza reciproca tra le varie comunità, è organizzato dalla Caritas diocesana di Cagliari, in collaborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes e in partenariato con il CSV Sardegna Solidale.

Saranno presenti, oltre a don Marco Lai (direttore della Caritas diocesana) e a Padre Stefano Messina (direttore dell’Ufficio diocesano Migrantes), i capi religiosi, i referenti e i membri delle diverse comunità di immigrati, gli ospiti del SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) San Fulgenzio e delle altre accoglienze della Caritas diocesana, i ragazzi delle scuole coinvolti nei progetti promossi durante l’anno dal Gruppo di educazione alla mondialità (GDEM) della Caritas diocesana.

L’iniziativa vedrà gli interventi di partecipanti di varie nazionalità, culture e religioni nell’ottica della costruzione di una civiltà del dialogo; a conclusione, ci sarà un momento conviviale.