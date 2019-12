Aou Sassari. Orari cassa ticket periodo natalizio

Aou Sassari

In occasione delle festività natalizie, dal 23 dicembre al 4 gennaio gli sportelli di cassa ticket della Stecca Bianca e del Palazzo Rosa osserveranno un nuovo orario di apertura al pubblico. Lunedì 23 e lunedì 30 dicembre alla Stecca Bianca di viale san Pietro gli sportelli accoglieranno il pubblico dalle ore 7,30 alle ore 14 mentre al Palazzo Rosa di via Monte Grappa dalle ore 8 alle ore 14. Nelle giornate del 24, 27, 28 e 31 dicembre le casse ticket della Stecca Bianca apriranno all’utenza dalle 7,30 alle 13, al Palazzo Rosa dalle 8 alle 13. Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 alla Stecca Bianca l’orario di apertura sarà dalle 7,30 alle 14 mentre al Palazzo Rosa dalle 8 alle 14. Sabato 4 gennaio 2020 le casse ticket della Stecca Bianca apriranno all’utenza dalle 7,30 alle 13, al Palazzo Rosa dalle 8 alle 13. Nelle stesse giornate, l’attività di accettazione del laboratorio analisi al Palazzo Rosa sarà a disposizione dell’utenza dal lunedì al sabato dalle ore 7,30. L’Aou di Sassari ricorda che è possibile pagare alle casse automatiche (tramite bancomat) le prestazioni prenotate al Cup e quelle di pronto soccorso. Inoltre, si possono pagare tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale tramite bollettino postale, sul conto corrente postale n. 93419943 intestato alla Azienda ospedaliero universitaria di Sassari