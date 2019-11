Welfare Oristano District: il 29 novembre, l’ultimo incontro del progetto

Venerdì 29 novembre, alle 10:30, nella Sala consiliare del Comune di Oristano (Palazzo degli Scolopi), è in programma l’ultimo incontro tra i promotori e le associazioni (sportive, culturali, ambientali, di volontariato), le scuole, i sindacati, le associazioni di categoria, gli enti e le istituzioni coinvolte, per la presentazione delle modalità di adesione dell’Accordo Welfare Oristano District.

L’obiettivo del progetto è promuovere e concretizzare la cultura del welfare aziendale e adottare un modello condiviso – basato sui valori della sussidiarietà e della responsabilità sociale – tra attori pubblici, istituzioni, rappresentanze, soggetti associativi, datoriali, sindacali e del volontariato sociale per dare risposte concrete ai bisogni locali.

Nei mesi scorsi diversi tavoli tematici hanno lavorato all’ipotesi di accordo che, tra le altre cose, punta a facilitare l’accesso al welfare da parte di tutte le aziende, incluse le microimprese, ma anche a creare un sistema che generi crescita dei consumi nelle aziende locali, creando delle forme di autofinanziamento per il terzo settore.

Attraverso il marketing sociale, sono numerosi i vantaggi per la crescita del territorio poiché si permette, alle imprese, di promuovere i loro prodotti e servizi, e alle persone, di generare valore condiviso in favore delle organizzazioni che hanno a cuore, alle associazioni, enti non profit e scuole di ottenere contributi economici.

Durante l’incontro del 29 novembre, coordinato da Miriam Carboni, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro, verranno spiegate le modalità di adesione, consegnati i moduli e definiti gli ultimi dettagli prima della firma dell’accordo.